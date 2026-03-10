พ.ร.ก.เงินกู้ ชดเชยกองทุนน้ำมัน ยังไม่เข้า ครม.วันนี้

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่างถึงกรณีที่เมื่อวานนี้ กระทรวงพลังงานจะมีการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้ โดยให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เผชิญวิกฤตภาระหนี้สินจากการอุดหนุนราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ว่า คงไม่มีเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
เมื่อถามย้ำว่า จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ นายเอกนิติ ยกมือปฏิเสธ และไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวก่อนจะขึ้นประชุมคณะรัฐมนตรีทันที
