“อนุทิน” นั่งหัวโต๊ะถก ครม.-ก.พลังงาน รายงานผลกระทบสถานการณ์ตะวันออกกลาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนที่จะมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา 14 มี.ค. โดยวาระที่คาดว่าจะนำเข้าสู่การหารือในที่ประชุม ครม.

กระทรวงพลังงาน รายงานผลกระทบราคาพลังงานจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางล่าสุด ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกและเสนอมาตรการประหยัดพลังงานให้หน่วยราชการปฏิบัติ และขอความร่วมมือจากประชาชน

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2569 ขณะเดียวกัน เสนอการแก้ไขเพิ่มเติมคำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย เพื่อเพิ่มระยะเวลาขั้นต่ำในการรับฟังความคิดเห็น

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับการลักลอบค้ายุทธภัณฑ์ ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530

กระทรวงการคลังเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2569 – 2571)

กระทรวงพาณิชย์ เสนอภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนมกราคม 2569

กระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย ประจำเดือนธันวาคมและทั้งปี 2568

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เสนอรายงานสรุปการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์