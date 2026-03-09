xs
ราคาทองครั้งที่ 30 ปรับขึ้น 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 78,500 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 9 มีนาคม 2569 เวลา 16.22 น. (ครั้งที่ 30) ราคาปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 77,500.00 บาท ขายออกบาทละ 77,700.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 75,951.60 บาท ขายออกบาทละ 78,500 บาท