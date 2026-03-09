Bitget แนะลงทุนน้ำมัน-ทองคำ-บิตคอยน์ กระจายความเสี่ยงรับมือสถานการณ์ตะวันออกกลาง

นางสาวเกรซี่ เฉิน กรรมการผู้จัดการของ บิตเก็ต แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีและบริษัท เว็บ 3 เปิดเผยว่า จากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ และอิหร่านเริ่มขยายวงกว้าง กดดันให้ราคาน้ำมันพุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล กระแสเงินทุนเริ่มมีการสับเปลี่ยนสินทรัพย์ ทำให้บิตคอยน์ร่วงลงมาแตะระดับ 65,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่มุมมองยังคงให้ทิศทางเชิงบวกสำหรับภาพรวมปี 2569 ทั้งปี และมองว่า สภาพคล่องในตลาดการเงินยังไม่ได้ออกไปไหน เพียงแค่สับเปลี่ยนไปมาโดยระยะสั้น เนื่องจากนักลงทุนสถาบันต้องมีการปรับพอร์ตลงทุนตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ การจัดพอร์ตมองว่า ควรมีสัดส่วนลงทุนในน้ำมัน ทองคำ และบิตคอยน์ เป็นการกระจายความเสี่ยงในการรับมือกับความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ เพราะในอดีต พบว่า สินทรัพย์เหล่านี้ มักให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงเวลาที่ต่างกัน หากเหตุการณ์ความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ยืดเยื้อ พร้อมทั้งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นโดยรวมของพอร์ตการลงทุน นักลงทุนระยะสั้นสามารถสลับเข้าลงทุนในสามสินทรัพย์นี้ได้ ส่วนนักลงทุนระยะยาวต้องหาจังหวะที่ราคาปรับตัวลงมาเข้าซื้อลงทุนระยะยาวได้เช่นกัน
