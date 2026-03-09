xs
xsm
sm
md
lg

สภาพอากาศกรุงเทพฯ 4 โมงเย็น อุณหภูมิสูง 36 องศาฯ ไม่มีฝน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 9 มีนาคม 2569 เวลา 16.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 24 เปอร์เซ็นต์