"ศุภจี" ปัดข่าว 239 ล้ง หยุดซื้อมะพร้าว จ่อฟันล้งทำผิดกฎหมาย

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากกรณีมีกระแสข่าวว่า ล้ง 239 แห่งจะไม่รับซื้อมะพร้าว และกระทรวงพาณิชย์จะเปิดล้งกลางรับซื้อเอง ว่า เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยตามที่มีการนำเสนอข่าวดังกล่าวก่อนหน้านี้ จึงได้สั่งการให้ทีมเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ หากพบล้งใดมีพฤติกรรมดังกล่าวจริงให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด เนื่องจากอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมาย
นางศุภจี กล่าวว่า "ก่อนทีมลงพื้นที่ไปตรวจสอบ มีข่าวแจ้งว่าล้ง 239 แห่งจะรวมตัวกันไม่รับซื้อมะพร้าวจากชาวสวน 2 วัน เลยขอให้ทีมที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ถ้าพบล้งใดทำเช่นนั้น ก็ให้จัดการให้เด็ดขาด ถ้าจะหยุดเพื่อแสดงการต่อต้านและทำผิดกฎหมายจริง ก็ให้หยุดไปเลย ไม่ต้องหยุดแค่ 2 วัน"
ทั้งนี้ หลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กองบังคับการปราบปราม และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่ามีการรวมตัวของล้งทั้ง 239 แห่ง เพื่อหยุดรับซื้อมะพร้าวตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้ แต่พบล้งบางรายมีการกระทำผิด ซึ่งได้มีการดำเนินการตามกฎหมายตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ให้ข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้
เมื่อถูกถามถึงกระแสข่าวว่า รัฐมนตรีฯ จะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ดังกล่าว นางศุภจี ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ลงพื้นที่ โดยเดิมตั้งใจจะเดินทางไปพบกับนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอม เพื่อสอบถามปัญหาที่แท้จริงจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำแผนการจัดการที่กระทรวงพาณิชย์เตรียมไว้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ไปหารือร่วมกันว่าควรปรับหรือเพิ่มเติมแนวทางใดหรือไม่ แต่เนื่องจากมีการนำประเด็นดังกล่าวไปนำเสนอข่าวอย่างกว้างขวางก่อน จึงตัดสินใจชะลอการลงพื้นที่ออกไปก่อน พร้อมย้ำว่า ตั้งใจลงพื้นที่เพื่อทำงาน ตั้งใจไปพบนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอม เพื่อสอบถามปัญหาที่แท้จริงและเอาแผนการจัดการที่ตั้งใจทำตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำไปหารือว่าควรปรับหรือเพิ่มเติมอะไรไหม ปรากฏมีการให้ข่าวกันเอิกเกริก เลยขอไม่ลงไป เพราะตั้งใจไปทำงาน ไม่ได้ต้องการสร้างกระแสข่าว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า การแก้ไขปัญหามะพร้าวน้ำหอมจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ เป็นขั้นเป็นตอน และต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนแนวคิดการจัดตั้งล้งกลางนั้น เป็นหนึ่งในแนวทางที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งใจจะดำเนินการร่วมกับสมาคมมะพร้าวน้ำหอม โดยได้มีการพูดคุยกันในเบื้องต้นแล้ว และเดิมเตรียมจะลงพื้นที่หารือรายละเอียดเพิ่มเติม แต่เกิดกระแสข่าวขึ้นมาก่อนตามที่ได้อธิบายไปแล้ว