"อรรถกร"ประสาน ตม.-สายการบิน-โรงแรม ดูแล นทท.ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ตอ.กลาง

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยมีผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อประเมินผลกระทบด้านการท่องเที่ยว และเตรียมมาตรการรองรับอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้หารือแนวทางช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อาทิ การประสานงานกับสายการบิน การให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก ผ่านศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) ในสนามบินหลัก การประสานหน่วยงานด้านตรวจคนเข้าเมืองสำหรับนักท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องอยู่ต่อ รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรม ในการพิจารณาปรับอัตราค่าที่พัก ในกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางกลับได้ตามกำหนด เพื่อดูแลนักท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังได้รับรายงานภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดยในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2569 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามากว่า 6.54 ล้านคน ลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวสะสมกว่า 3.2 แสนล้านบาท
ทั้งนี้ ตลาดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง และเส้นทางการบินที่เกี่ยวข้อง มีแนวโน้มชะลอตัว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากยุโรป และตะวันออกกลางบางส่วน
นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานสถานการณ์เที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน รวมถึงการดูแลนักท่องเที่ยวที่อาจประสบปัญหาการเดินทางกลับประเทศ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการบิน การตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง