"ณัฐพงษ์" ไม่กังวลเรื่องคดี พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเข้มข้น

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน เปิดเผยภายหลังพา สส. ของพรรค เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่า วาระที่สำคัญต่อจากนี้คือการเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมสภา ซึ่งมีชุดกฎหมายอีกหลายตัวที่จะเสนอเข้าสู่สภาเพื่อให้พิจารณา รวมถึงเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกประธานและรองประธานสภา และก็ยังมีเรื่องของการยกระดับในเรื่องของการตรวจสอบต่างๆ รวมถึงนโยบายต่างๆ ของทางรัฐบาลด้วย
ส่วนการที่การจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้ ที่ไม่มีพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมรัฐบาล ก็คงเป็นปกติที่จะต้องเป็นไปตามกระบวนการสภา ซึ่งก็ต้องทำหน้าที่ฝ่ายค้าน ลแต่ยืนยันในส่วนของ พรรคประชาชน ก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องมีจุดยืนที่ตรงกัน แต่การตรวจสอบในสภาก็ต้องมีประเด็นที่จะต้องทำงานร่วมกันอยู่ แล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการตั้ง วิปฝ่ายค้าน และผู้นำฝ่ายค้านเข้ามาทำหน้าที่
สำหรับในเรื่องของคดี 44 สส. ทางพรรคประชาชน ก็จะมีการนัดหมายประชุมในพรรค เพื่อที่จะหารือในประเด็นต่างๆ หากเกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายขึ้นจะมีการรับมืออย่างไรต่อไปเพื่อไม่ให้การทำงานต้องสะดุดลง ส่วนการวางรายชื่อใครเข้ามาทำหน้าที่แทนบ้างนั้น จะมีการประชุมภายในพรรค โดยเฉพาะตำแหน่งทีมบริหารอีกครั้ง ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชิกพรรคทุกคน
สำหรับวันรายงานตัวตรงกับวันครบกำหนดที่ ป.ป.ช. ต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา เป็นความบังเอิญหรือตั้งใจ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ไม่ได้ตั้งใจให้ตรงกัน เพียงแต่รอให้ กกต. มีการประกาศรับรอง สส. ให้ครบก่อน จึงเลือกเป็นวันนี้