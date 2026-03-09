ปลัด มท.ติวเข้มรองผู้ว่าฯ ใหม่ ย้ำคติ "ทำงานให้รองเท้าสึกก่อนกางเกงขาด"

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการศึกษาอบรมและบรรยายพิเศษ "ประสบการณ์นักบริหาร" เสริมสมรรถนะผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2569 โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าที่ ร.ต.ตระกูล โทธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง นายอัธยา นวลอุทัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวินัย โตเจริญ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยนายจักรพันธ์ รัตนเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหลานหลวง โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ในวันนี้ คือผู้ที่ถูกฟ้าลิขิตแล้วให้มาทำงานเพื่อพื้นที่อย่างสุดกำลังความสามารถ ท่ามกลางสภาวะในปัจจุบันที่สังคมของเราเกิดกระแสความท้าทายในหลายมิติ แต่คนมหาดไทยมีความสามารถในการปกครอง จากการที่ได้ฝึกฝนมาตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ จนถึงวันนี้เป็น รองผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด
นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า งานของกระทรวงมหาดไทยเป็นงานที่ต้องทำพร้อมกันหลายมิติ ทั้งมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ฉะนั้นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง เพื่อเดินหน้าพัฒนาในทุกความต้องการให้สำเร็จผล ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จึงไม่ใช่เพียงผู้ควบคุมกำกับงาน แต่ต้องเป็น ผู้ขับเคลื่อน และ ผู้ประสานพลัง ของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาทุกเรื่อง ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกท่านต้องยึดมั่นในคำกล่าวของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ที่ว่า "ต้องทำงานให้รองเท้าสึกก่อนกางเกงขาด" ด้วยการหมั่นลงพื้นที่เข้าไปหาพี่น้องประชาชน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เรียนรู้วิถีชีวิต รับฟังทุกปัญหาความต้องการ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราได้เกิดความใกล้ชิดกับประชาชน และสามารถนำสิ่งที่ดีของพื้นที่มาต่อยอดให้เกิดมรรคผล พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีมีสุข "เราต้องอยู่ให้ประทับใจ จากไปให้เขาคิดถึง" การทำงานในลักษณะนี้จะทำให้เราได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของประชาชน และผู้นำท้องที่ ซึ่งจะกลายเป็นเกราะป้องกันให้แก่ตัวท่านเองในการเอาชนะทุกอุปสรรค ทำให้ทุกงานสามารถสำเร็จผลลุล่วงไปได้
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านได้ปฏิบัติตนให้สมกับตำแหน่งของตนเอง ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี ควบคุมบังคับบัญชาทุกส่วนราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รองผู้ว่าราชการจังหวัด จะเป็นกำลังหลักที่เข้มแข็งของผู้ว่าราชการจังหวัดและทำให้กลไกจังหวัดเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะความสำเร็จของจังหวัดคือความสำเร็จของกระทรวงมหาดไทย และเป็นความสุขของคนไทยทั้งประเทศ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อแผ่นดิน ให้สมกับปณิธานของคนมหาดไทยที่ว่า "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ตลอดไป