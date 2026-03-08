กทม.เช้านี้ คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ 'ดี' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตทวีวัฒนา 32 มคก./ลบ.ม.
2. เขตหนองแขม 31.9 มคก./ลบ.ม.
3. เขตประเวศ 31.6 มคก./ลบ.ม.
4. เขตบางคอแหลม 30.4 มคก./ลบ.ม.
5. เขตหลักสี่ 29.9 มคก./ลบ.ม.
6. เขตหนองจอก 29.9 มคก./ลบ.ม.
7. เขตบางขุนเทียน 28.7 มคก./ลบ.ม.
8. เขตมีนบุรี 28.7 มคก./ลบ.ม.
9. เขตราชเทวี 28.5 มคก./ลบ.ม.
10. เขตบางพลัด 28 มคก./ลบ.ม.
11. เขตปทุมวัน 27.9 มคก./ลบ.ม.
12. เขตภาษีเจริญ 27.3 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 21.2 - 29.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพตะวันออก 19.8 - 31.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพกลาง 18.7 - 28.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพใต้ 18.9 - 30.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ 21 - 32 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนใต้ 21.8 - 31.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี