สถานทูตอิหร่านเชิญชวนร่วมลงนามรำลึกผู้นำสูงสุด

เพจ IR Iran Embassy in Bangkok Thailand ซึ่งเป็นเพจทางการของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย ได้เผยแพร่ประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามในสมุดแสดงความเสียใจ เพื่อรำลึกถึงการถึงแก่อสัญกรรมของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยระบุข้อความว่า "เพื่อเป็นการรำลึกถึงการพลีชีพเพื่อศาสนา (Martyrdom) ของท่านอยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านผู้ล่วงลับทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดให้ลงนามในสมุดแสดงความเสียใจ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ในวันที่ 5 และ 6 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10:00 – 12:00 น. และ 14:00 – 15:30 น."