"แพทองธาร" เยี่ยม "ทักษิณ" เผยแข็งแรงดี ลุ้นอีก 2 เดือนได้พักโทษ

น.สแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี บุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณ ชินวัตร พร้อมด้วยนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ภายในเรือนจำฯ โดยมีนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ ร่วมเข้าเยี่ยม ซึ่งปัจจุบันนายทักษิณ ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำเป็นระยะเวลา 5 เดือน 24 วันแล้ว
น.ส.แพทองธาร เปิดเผยภายหลังเยี่ยมนายทักษิณ เป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ว่า วันนี้ก็เป็นปกติ อัปเดตชีวิตธรรมดา ส่วนสุขภาพคุณพ่อยังเเข็งเเรงดี ตอนนี้โอเค
ขณะที่วันที่ 9 มีนาคมนี้ จะครบ 6 เดือนแล้ว เป็นเวลาครึ่งปีแล้ว น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า รู้สึกว่านาน ก็ให้กำลังใจกันไปว่าอีก 2 เดือนก็จะได้ออกแล้ว ก็หวังว่าคงต้องให้กำลังใจกันไป ให้ท่านมีกำลังใจในทุกวัน
เมื่อถามว่า น.ส.แพทองธาร จะเป็นผู้อุปการะเอง และใช้บ้านจันทร์ส่องหล้าเป็นสถานที่คุมประพฤตินายทักษิณ เหมือนครั้งที่แล้วหรือไม่นั้น น.ส.แพทองธาร ระบุว่า คงต้องคุยกันอีกที เเละเมื่อถามว่ามีการพูดคุยกันถึงสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง บ้างหรือไม่ น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า ไม่ได้คุยเรื่องนี้