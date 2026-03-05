"อนุทิน" ยกหนังสือรับรอง สส.เคาะศีรษะ ระบุเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางเข้ารับหนังสือรับรองสส.แบบบัญชีรายชื่อ ด้วยตนเอง โดยมีนายธนกร วังบุญคงชนะ นางศุภมาส อิศรภักดี นายวราวุธ ศิลปอาชา นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายศุภชัย ใจสมุทร และกลุ่ม สส.พรรคภูมิใจไทย เดินทางมารอรับนายอนุทิน ด้วย
ภายหลังจากลงชื่อรับหนังสือรับรองแล้ว นายอนุทิน ได้นำหนังสือรับรอง สส. เคาะที่ศีรษะของตน 3 ครั้ง ก่อนเดินทางออกจากสำนักงาน กกต. เพื่อไปรายงานตัวต่อที่สภาฯ
นายอนุทิน เปิดเผยว่า ที่นำหนังสือรับรองเคาะที่ศีรษะ เพราะตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติมาก ส่วนขณะนี้ที่มีประเด็นร้อน ขออย่าไปเพิ่มความร้อน เราต้องมีสติ ปัญหามีไว้แก้ ตนดีใจที่ได้เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย ต้องทำงานให้คุ้มค่ากับความไว้วางใจที่ประชาชนได้มอบให้
สำหรับเรื่องเร่งด่วนที่สุดที่อยากจะทำตอนนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า อยากทำทุกเรื่อง และรัฐบาลรักษาการก็ต้องทำงานอย่างเต็มที่ ช่วงนี้มีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ซึ่งมีผลกระทบกับประเทศไทย ดังนั้นต้องหามาตรการดำเนินการทุกอย่างให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้
ส่วนการตั้ง ครม. ขอให้ใจเย็นๆ ทีละขั้นตอน ทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอนตามที่ตนเองเคยพูดไว้ทุกอย่าง อย่างไรก็ตาม นายอนุทิน ปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าเก้าอี้ทุกอย่างลงตัวแล้วหรือไม่ เพียงหัวเราะก่อนเดินขึ้นรถ