สตช.เตือนคนไทยในตะวันออกกลางออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งเตือนคนไทยในตะวันออกกลาง โปรดเดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็ว

สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศไทย
แนะนำให้ติดต่อผ่านตำรวจท่องเที่ยว สายด่วน 1155 มีล่ามแปลหลายภาษาและช่วยประสานงาน