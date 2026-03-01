วิทยุการบินฯ เผยภาพรวมการเดินอากาศของไทยยังดำเนินไปได้ ชี้มีวางแผนเส้นทางบินล่วงหน้าเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง

นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เกิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและขีปนาวุธตอบโต้กันระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ส่งผลให้หลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางต้องปิดพื้นที่น่านฝ้า เช่น อิหร่าน อิรัก บาห์เรน กาตาร์ คูเวต ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยสายการบินที่ได้รับผลกระทบได้ยกเลิกเที่ยวบินเข้าออกท่าอากาศยานในภูมิภาคดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการเดินอากาศของประเทศไทยยังคงดำเนินไปได้ เนื่องจากสายการบินได้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และวางแผนเส้นทางบินล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง ซึ่งวิทยุการบินฯ ยังคงให้บริการสนับสนุนให้การปฏิบัติการบินเป็นไปอย่างราบรื่น
นายสุรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยุการบินฯ ได้ให้บริการจัดการความคล่องตัวของการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management : ATFM) เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ สำหรับอากาศยานที่ทำการบินจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/เอเชียใต้ ผ่านน่านฟ้าอัฟกานิสถาน สู่ยุโรป/อเมริกาเหนือ โดยใช้ระบบ Bay of Bengal Cooperative Air Traffic Flow Management System (BOBCAT) ซึ่งวิทยุการบินฯ พัฒนาขึ้นเอง ภายใต้แนวปฏิบัติพิเศษรองรับสถานการณ์ที่ยังไม่มีหน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศบนเส้นทางบินในน่านฟ้าอัฟกานิสถาน ตามคำร้องขอจากประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ สายการบินต่าง ๆ ผ่านที่ประชุมองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เพื่อสนับสนุนการวางแผนเส้นทางบินของสายการบินให้เกิดความปลอดภัยและความคล่องตัว ทั้งนี้ วิทยุการบินฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกแก่เที่ยวบินปกติที่บินผ่านพื้นที่ที่มีผลกระทบอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการร้องขอเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน โดยอาจเลือกบินผ่านน่านฟ้าอัฟกานิสถาน และใช้บริการ ATFM ที่วิทยุการบินฯ ให้บริการอยู่โดยใช้ระบบ BOBCAT รวมถึงการขอกลับมาลงสนามบินต้นทาง หรือการขอลงจอดฉุกเฉิน โดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความต่อเนื่องของการเดินอากาศ ทั้งนี้ วิทยุการบินฯ จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปรับรูปแบบการบริหารจัดการความคล่องตัวของการจราจรทางอากาศ ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดด้านน่านฟ้าระหว่างประเทศ