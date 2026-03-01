xs
สถานทูตอิสราเอล แจ้งปิดให้บริการชั่วคราวจากสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล แจ้งปิดทำการชั่วคราวในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569 ตามข้อสั่งการของทางการอิสราเอล และจะแจ้งการกลับมาเปิดทำการอีกครั้งตามบริบทของสถานการณ์ที่เหมาะสม