การค้าผ่านแดนไทยคึกคัก เดือนแรกปีนี้ขยายตัว 50.7% มูลค่ากว่า 1.6 แสนล้าน

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รายงานการค้าผ่านแดน เดือนมกราคม 2569 มูลค่าการค้ารวม 161,135 ล้านบาท ขยายตัว 10.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากแรงขับเคลื่อนของการค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม 92,522 ล้านบาท ขยายตัว 50.7% และการส่งออกขยายตัวสูงถึง 78.9%
โดยการส่งออกผ่านแดนไปยัง 3 ตลาดหลัก ได้แก่ จีน สิงคโปร์ และเวียดนาม สินค้าสำคัญ คือ ทุเรียนสด ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และอุปกรณ์โทรศัพท์ ขณะที่การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ มูลค่ารวม 68,613 ล้านบาท สินค้าส่งออกชายแดนสำคัญได้แก่ น้ำมันดีเซล แผงวงจรไฟฟ้า และน้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ