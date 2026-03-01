กต.เตือนคนไทยพำนักในประเทศตะวันออกกลาง หลบอยู่ในที่พัก- ติดตามข่าวสารทางการ

กระทรวงการต่างประเทศประกาศแจ้งเตือนคนไทย สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ฉบับที่๓)
ตามที่มีสถานการณ์ความตึงเครียดจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธในตะวันออกกลาง ซึ่ง สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในวงกว้าง โดยเฉพาะในอิหร่าน อิสราเอล และพื้นที่
เสี่ยงนั้น
กระทรวงการต่างประเทศขอแนะนำให้คนไทยที่พำนักอยู่ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะที่ อิหร่านและพื้นที่เสี่ยงที่เป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐ ไม่ตื่นตระหนก หลบอยู่ในที่พักหรือที่หลบภัย ติดตามข่าวสาร ประกาศแจ้งเตือนของทางการท้องถิ่นและสถานเอกอัครราชทูตอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ ขอให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์ จะคลี่คลาย ในกรณีต้องการขอรับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน สามารถติดต่อ
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ใกล้ท่าน หรือสอบถามสายด่วน Call Center
กรมการกงสุล ที่หมายเลข 0-2572-8442 ตลอด 24 ชั่วโมง และ Hotline กองคุ้มครองฯ กรมการกงสุล สายด่วนกองคุ้มครองฯ 096-216-1837, 096-183-6736, 064-564-7573
ในกรณีต้องการความช่วยเหลือหรือเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน (+98) 912 159 8699, (+98) 912 500 7933
• สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา (+974) 3380 9062
สถานเอกอัครราชทูต ณ มานามา (+973) 3362 2445
• สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน (+962) 777 555 050
• สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ (+972) 54 636 8150
•สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต (+965) 60 719 888
• สถานเอกอัครราชทูต ณ อาบูดาบี (+971) 50 211 0345
• สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ (+971) 50 652 5945