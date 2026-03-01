xs
มธ.ศูนย์รังสิต เป็นสถานที่จัดสอบ สนง.อัยการ (สนามใหญ่) แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบ

วันนี้ (1 มี.ค.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นสถานที่จัดสอบของสำนักงานคณะกรรมการอัยการ (สนามใหญ่) มีจำนวนผู้เข้าสอบ 7,028 คน ช่วงเวลา 14.00 - 18.10 น.

ทั้งนี้ แนะนำผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบหากไม่จำเป็น