ฉก.ทัพเจ้าตาก กกล.ผาเมือง เข้าตรวจสอบบ้านต้องสงสัย ยึดยาบ้า 375,600 เม็ด

ร้อย.ม.4 ฉก.ทัพเจ้าตาก กกล.ผาเมือง ทำการบังคับใช้กฎหมายเข้าตรวจสอบบ้านต้องสงสัยซึ่งได้รับข่าวสารว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดไม่ทราบชนิด หน่วยจึงจัดกำลังเข้าตรวจสอบ ณ บ้านเช่าเลขที่ 2 บ.ใหม่พัฒนา (NC 973554) หมู่ที่ 8 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ผลการปฏิบัติเบื้องต้นตรวจพบสารเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 4 กระสอบ กระสอบล่ะ 100,000 เม็ด อำพรางซุกซ่อนในห้อง จากการตรวจสอบหน่วยพบว่า ของกลางยาเสพติดมีการถูกแกะออกหน่วยจึงได้ทำการตรวจสอบเพิ่มเติม พบเป็นของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า)
กระสอบที่ 1 จำนวน 100,000 เม็ด
กระสอบที่ 2 จำนวน 100,000 เม็ด
กระสอบที่ 3 จำนวน 75,800 เม็ด
กระสอบที่ 4 จำนวน 99,800 เม็ด
รวมเป็นของกลางทั้งสิ้น 375,600 เม็ด เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย หน่วยได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมตรวจสอบ และดำเนินการตามขั้นตอนกฏหมายต่อไป