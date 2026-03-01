GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 188 จุด

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (28 ก.พ.) ไทยพบจุดความร้อน 188 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าสงวน 80 จุด พื้นที่เกษตร 35 จุด พื้นที่ เขต สปก. 33 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 22 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 17 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 1 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่เมียนมา 3247 จุด ลาว 97 จุด เวียดนาม 73 จุด กัมพูชา 52 จุด มาเลเซีย 16 จุด