สถานทูตบาห์เรน แนะคนไทยเตรียมอาหารแห้งให้เพียงพอ -ผู้อยู่ในพื้นที่จุฟแฟร์ย้ายออกไปที่พักพิงชั่วคราว

เพจสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา โพสต์ระบุว่า ตามที่มีเหตุโจมตีฐานทัพเรือที่ 5 ในเขตจุฟแฟร์ (Juffair) เมื่อเช้าวันนี้ นั้น
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ขอความร่วมมือคนไทย ดังนี้
1. มีสติ อย่าตื่นตระหนก อย่าเผยแพร่ข่าวที่ไม่ได้มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
2. เตรียมอาหารแห้งให้เพียงพอ ตรวจสอบเอกสารประจำตัวให้เป็นปัจจุบัน
3. ผู้ที่อยู่ในพื้นที่จุฟแฟร์สามารถย้ายออก เพื่อไปยังที่พักพิงชั่วคราวของรัฐบาลบาห์เรน ดังนี้
- Khawla School https://maps.app.goo.gl/YpC81i2Zcc9ZB26c9?g_st=aw
- Ahmed Al Omran School https://maps.app.goo.gl/ye2PFqUURMwSMX3h6
โดยมีรถของรัฐบาลคอยอำนวยให้ความสะดวก บริเวณลานด้านหลังศูนย์การค้าโอเอซิสมอล จุฟแฟร์
4. เมื่อได้ยินเสียงไซเรนหรือสัญญานแจ้งเตือนในมือถือ ให้หลบเข้าในตัวอาคาร ห่างจากพื้นที่โล่ง หลีกเลี่ยงหน้าต่าง/กระจก และชั้นดาดฟ้า
5. ลงทะเบียนคนไทยตาม QR code เพื่อเป็นข้อมูลและเตรียมการดำเนินการในขั้นต่อไป