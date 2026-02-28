xs
อิหร่านยิงขีปนาวุธระลอกที่ 2 ถล่มกองบัญชาการกองเรือที่ 5 ของสหรัฐฯ ในบาร์เรน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจ Army military force โพสต์คลิปอิหร่านยิงขีปนาวุธระลอกที่ 2 ถล่มกองบัญชาการกองเรือที่ 5 ฐานทัพเรืออัล-จุฟแฟร์ของสหรัฐฯ ในบาร์เรน