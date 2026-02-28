xs
xsm
sm
md
lg

3 ส.ส.ภูมิใจไทย เข้ารายงานตัวต่อสภาผู้เเทนราษฎรในวันหยุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เข้ารายงานตัว สส. ต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้เเทนราษฎร ที่โถงชั้น B1 อาคารรัฐสภาช