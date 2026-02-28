กทม.จัดระเบียบผู้ค้าปากซอยอรรถกวี และศาลท้าวมหาพรหม

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าในพื้นที่บริเวณปากซอยอรรถกวี เขตคลองเตย และบริเวณศาลท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน โดยมีสำนักเทศกิจ สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตปทุมวัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูล
นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า พื้นที่ทำการค้าบริเวณปากซอยอรรถกวี ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย มีผู้ค้ารวมทั้งสิ้น 28 ราย ซึ่งจุดนี้ผู้ค้าทำการค้าอยู่ 2 ฝั่ง คือ ฝั่งโชว์รูม BMW ผู้ค้า 11 ราย และฝั่งบางจาก ผู้ค้า 17 ราย ช่วงเวลาทำการค้าแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น ผู้ค้าจะนำรถเข็นมาจอดจำหน่ายสินค้า บางร้านตั้งวางแผงค้าอยู่บนทางเท้า ส่วนใหญ่จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทาน เช่น เกาเหลาเลือดหมู ข้าวหมูแดง ข้าวขาหมู ข้าวกล่อง ข้าวเหนียวหมูทอด ไก่ทอด หมูปิ้ง เต้าหู้ทอด กาแฟ ปาท่องโก๋ ผักสด และผลไม้ตามฤดูกาล
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ค้าบางรายตั้งวางแผงค้าเกินแนวเส้นที่กำหนดไว้ ยื่นล้ำเข้าในพื้นที่ทางเท้า รวมถึงมีการเทน้ำล้างภาชนะลงในท่อระบายน้ำ ทำให้เกิดคราบไขมันและเศษอาหารตกหล่นบนพื้นทางเท้า ผิวจราจร และตะแกรงระบายน้ำ ก่อให้เกิดความสกปรก ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ และไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักเทศกิจประสานสำนักงานเขตคลองเตย ตรวจสอบจำนวนผู้ค้าให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงช่วงเวลาที่ทำการค้าอยู่จริง ปรับลดขนาดความกว้างของแผงค้าให้เหมาะสม กวดขันไม่ให้จอดรถเข็นหรือตั้งวางแผงค้าเกินแนวเส้นที่กำหนดไว้ เมื่อตั้งวางแผงค้าแล้วต้องจัดให้มีช่องว่างเพียงพอ เพื่อให้ประชาชนเดินสวนทางกันได้ เว้นระยะห่างจากทางม้าลาย จัดเก็บอุปกรณ์ทำการค้า และทำความสะอาดพื้นที่ทางเท้าหลังเลิกทำการค้าในแต่ละวัน
นายจักกพันธุ์ กล่าวอีกว่า ส่วนพื้นที่ทำการค้าบริเวณศาลท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน พบผู้ค้า 3 ราย จำหน่ายพวงมาลัย ดอกไม้สด และธูปเทียน ซึ่งจุดดังกล่าวได้รับการร้องเรียนจากประชาชนถึงความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทำการค้าที่สำนักงานเขตปทุมวันกำหนดไว้ ที่ผ่านมา สำนักงานเขตฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้ารับทราบถึงการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้า ตามประกาศห้ามมิให้ทำการค้าในที่สาธารณะ และกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวต้องไม่มีผู้ค้า
จากการลงพื้นที่พบว่า ยังมีผู้ค้าบางรายนำเก้าอี้มาตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงเดินเร่ขายสินค้าแก่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักเทศกิจประสานสำนักงานเขตปทุมวัน จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง พร้อมออกตรวจตราพื้นที่โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการลักลอบนำสินค้ามาจำหน่ายในบริเวณดังกล่าว และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่