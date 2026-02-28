xs
เกิดพายุหมุนงวงช้างที่คลองด่าน จ.สมุทรปราการ ต้นไม้หักล้มเพียบ

28 ก.พ.


วันนี้ (28 ก.พ.) เมื่อเวลา 09.09 น.ที่ผ่านมา เกิดพายุหมุนงวงช้างขนาดเล็ก บริเวณพื้นที่คลองด่าน จ.สมุทรปราการ ทำให้ต้นไม้หักโค่นล้ม
จำนวนหลายต้น ไม่มีรายงานผู้ได้รับการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต