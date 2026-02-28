ธปท.เตรียมปรับลดค่าธรรมเนียม 15 รายการ หวังบรรเทาภาระ ปชช.

นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.กำลังอยู่ระหว่างการทบทวนโครงสร้างการคิดอัตราค่าธรรมเนียมของสถาบันการเงินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยจะนำร่องพิจารณาปรับลดค่าธรรมเนียมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จำนวน 10 ถึง 15 รายการ เช่น ค่าธรรมเนียมการขอรายการเดินบัญชี ค่าธรรมเนียมการออกบัตรเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมข้ามเขต และค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ ซึ่งคาดว่าจะหารือกับสถาบันการเงินจนได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในระยะเวลา 2 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนทุกระดับชั้น เนื่องจากปัจจุบันระบบเทคโนโลยีได้เข้ามาทดแทนต้นทุนการขนส่งเงินสดแบบเดิมแล้ว
นายวิทัย กล่าวเพิ่มเติมถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย การปรับลดลงในครั้งล่าสุดมีเป้าหมายเพื่อดึงอัตราเงินเฟ้อเข้าสู่กรอบและประคับประคองเศรษฐกิจให้เติบโตเข้าใกล้ระดับศักยภาพที่ร้อยละ 2.7 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่ร้อยละ 1 ถือเป็นจุดสมดุลและอยู่ในระดับต่ำมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ระบบเศรษฐกิจยังคงมีพื้นที่เชิงนโยบายเพียงพอสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม เพื่อรองรับหากเกิดสถานการณ์ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ไม่พึงประสงค์ในอนาคต