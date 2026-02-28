กรมทรัพย์สินทางปัญญา เผย 5 อันดับมะม่วง GI ไทย สร้างมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท

เพจกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผย 5 อันดับมะม่วง GI ที่มีมูลค่าการตลาดสูงสุดในปี 2568 สะท้อนศักยภาพผลไม้ไทยที่โดดเด่นด้านคุณภาพ มาตรฐานการผลิต และความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ได้แก่
1. มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก มูลค่า 767.18 ล้านบาท ผลทรงรียาว เปลือกสีเหลืองนวล เนื้อแน่นไม่มีเสี้ยน ไม่ฉ่ำน้ำ รสหวานหอม
2. มะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว มูลค่า 171.15 ล้านบาท เปลือกบาง เนื้อสีเหลืองอมส้ม เส้นใยน้อย กลิ่นหอมนวลเฉพาะตัว
3. มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหล่น (ชัยภูมิ) มูลค่า 33.311 ล้านบาท ผลใหญ่ เปลือกหนา เนื้อสีเหลืองเข้ม รสชาติหวานอมเปรี้ยว
4. มะม่วงขายตึกแปดริ้ว (ฉะเชิงเทรา) มูลค่า 10.436 ล้านบาท ผลทรงกลมมน ส่วนหัวใหญ่ ปลายผลสอบคล้ายรูปหัวใจ เนื้อสีเหลืองอมส้ม กรอบอร่อย รสมันหวานอมเปรี้ยว
5. มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้า (ฉะเชิงเทรา) มูลค่ากว่า 7.2 ล้านบาท ผลทรงรียาว เปลือกบางสีเหลืองทองเนียน รสชาติหวานหอมเป็นพิเศษ และเมล็ดลีบบาง
ปัจจุบันไทยมีสินค้ามะม่วง GI 13 รายการ จาก 9 จังหวัด สร้างมูลค่าการตลาดกว่า 1,044 ล้านบาท และมูลค่าเศรษฐกิจรวมกว่า 1,066 ล้านบาทในปี 2568 โดยกรมฯ ยังคงเดินหน้าควบคุมคุณภาพสินค้า GI และขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อชุมชน