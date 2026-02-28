"นิพิฏฐ์"โอดไม่คิดสู้กรณีถูก กกต.แจ้งความ ชี้ต่อสู้ให้บ้านเมืองมีความสุจริตแต่ทุกอย่างกลับมาที่เดิมหมด

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ขอโอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดี
กกต. แจ้งความพลเมือง 6 คน (ผมใช้คำว่าพลเมือง ในขณะที่สื่อใช้คำว่าประชาชน)
เป็นพลเมืองที่พยายามค้นคว้าหาความจริง ว่า การลงคะแนนเลือกตั้งสส.ครั้งที่ผ่านมา ถือเป็นความลับ ตาม รธน.มาตรา 85 หรือไม่
ความจริงพลเมืองทั้ง 6 คน ถือเป็นรุ่นน้องผม เพราะผมถูก กกต.แจ้งความมา ตั้งแต่ปี 2562 กรณีวิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.
มีน้องๆ ทั้งอัยการ,ผู้พิพากษา,ทนายความ,
ตำรวจ โทรมาให้กำลังใจและแนะนำให้ผมสู้คดีกับกกต.
ผมรับไว้ด้วยความขอบคุณ
แต่ใจผม ไม่คิดสู้แล้ว
หากไปศาล ผมจะรับสารภาพ และขอให้ศาลพิพากษาไปได้เลย จะจำคุกกี่วัน กี่เดือน ก็ว่าไป
ผมไม่อยากผิดคำพูดกับครอบครัว 13 คดีในการไปศาลในฐานะจำเลย ข้อหาหมิ่นประมาท ผมชนะคดีหมด
แต่คดีที่ 14 นี้ ใจผมไม่คิดสู้ขึ้นมาเฉยๆ
เพราะการต่อสู้เพื่อให้บ้านเมืองมีความสุจริต ทุกอย่างกลับมาที่เดิมหมด และ กำลังถอยหลังเสียด้วยซ้ำ
ผมจะรับสารภาพว่า ไม่มีการซื้อเสียง ไม่มีการเก็บบัตร/ถ่ายบัตรประชาชน
กกต.ทำหน้าที่ได้ดีแล้ว
สิ่งที่เกิดขึ้นผมสำคัญผิดไปเอง บัดนี้ ผมสำนึกผิดในการกระทำแล้ว
การเลือกตั้งในประเทศนี้ สุจริตและเที่ยงธรรม ประชาชนเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ ไม่มีการซื้อสิทธิ-ขายเสียง
ขอโอกาสให้ผมกลับตัวเป็นพลเมืองดีเถอะ