กทม.เตือนค่าดัชนีความร้อนอยู่ในเกณฑ์“เตือนภัย” แนะ ปชช.ลดกิจกรรมกลางแจ้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เพจกรุงเทพมหานคร แจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) อยู่ในเกณฑ์“เตือนภัย”

บุคคลทั่วไป : ดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆ ลดกิจกรรมกลางแจ้ง ช่วง 11.00 - 15.00 น. กลุ่มเสี่ยงสังเกตอาการตนเอง