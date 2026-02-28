xs
มธ.ศูนย์รังสิต เป็นสถานที่จัดสอบ แนะผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบ 28 ก.พ.- 1 มี.ค.

วันที่ 28 ก.พ.- 1 มี.ค.69 เวลา 14.00 – 18.10 น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นสถานที่จัดสอบสํานักงานคณะกรรมการอัยการ (สนามใหญ่) มีจํานวนผู้มีสิทธิสอบ 7,028 คน

ทั้งนี้ แนะนำผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบหากไม่จำเป็น