xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตลาดทองคำพุ่งแรง 1,450 บาท รูปพรรณขายออก 78,400 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.02 น. ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 1,450 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 77,600.00 บาท รับซื้อบาทละ 77,400.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 78,400.00 บาท รับซื้อบาทละ 75,845.48 บาท