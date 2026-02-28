มทภ.4 หารือกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย หวังยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่หมู่บ้านปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการวางแนวทางช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพพื้นที่ต่อไป
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะ ได้พบปะหารือกับกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (จคม.) และผู้นำท้องถิ่น เพื่อวางแนวทางพัฒนาอุโมงค์ปิยะมิตรให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีคุณภาพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ควบคู่กับการรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ โดยกองทัพภาคที่ 4 มีนโยบายมุ่งเน้นกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ครอบคลุม ตั้งเป้าส่งเสริมให้คนในพื้นที่และคนไทยจากทั่วประเทศ หันมาท่องเที่ยวและศึกษาประวัติศาสตร์ในพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะ ได้เยี่ยมชมอุโมงค์ปิยะมิตร ซึ่งเดิมเป็นฐานปฏิบัติการของอดีตกลุ่มคอมมิวนิสต์มลายา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยได้เดินสำรวจภายในอุโมงค์ตลอดแนว เพื่อดูสภาพความเรียบร้อยของการจัดการท่องเที่ยว ทั้งนี้ อุโมงค์ปิยะมิตรมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ภายในประกอบด้วยห้องนอน ห้องเก็บเสบียง และสถานีวิทยุ เชื่อมต่อถึงกันด้วยทางเข้าออก ปัจจุบันมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง มีบรรยากาศเย็นสบาย และมีความปลอดภัยสูง เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.
ก่อนเดินทางกลับ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของบริโภคให้กับกำลังพลกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเบตง ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ