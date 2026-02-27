นายกฯ เป็นประธานพิธีสักการะและห่มผ้าพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2569

วันนี้ (27 ก.พ.) เวลา 17.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีสักการะและห่มผ้าพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2569 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ โดยร่วมชมขบวนแห่เครื่องสักการะ อัญเชิญผ้าห่มองค์พระธาตุช่อแฮสีเหลืองทอง พร้อมถวายเครื่องสักการะแบบโบราณล้านนาเมืองแพร่
นายกฯ กล่าวคำถวายผ้าห่มพระธาตุ โดยมีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และลั่นฆ้องชัยเพื่อความเป็นสิริมงคล ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พร้อมกรวดน้ำ รับพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง