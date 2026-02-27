xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดตลาดร่วง 5.38 จุด มูลค่าซื้อขาย 104,314.15 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 1,528.26 จุด ปรับลง 5.38 จุด หรือ 0.35% มูลค่าซื้อขาย 104,314.15 ล้านบาท