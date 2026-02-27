ททท.เปิดตัวแอปฯ Amazing Thailand โฉมใหม่ ผสาน AI ตอบโจทย์การท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวแอปพลิเคชัน Amazing Thailand โฉมใหม่ ยกระดับการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “Amazing 5 Economy” เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับโลก ผ่านดิจิทัลโซลูชันที่น่าเชื่อถือและใช้งานได้จริง พร้อม 2 ฟีเจอร์หลัก ได้แก่
- แชทบอท AI อัจฉริยะ : ให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวแต่ละคนแบบเรียลไทม์
- Mastercard Priceless : มอบข้อเสนอสุดพิเศษ อาทิ กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ มื้ออาหารที่คัดสรรเมนูมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยอย่างเต็มรูปแบบ
การพัฒนาแอปฯ ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง ททท. และมาสเตอร์การ์ด โดยนำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์เพื่อแนะนำที่พัก ร้านอาหาร แหล่งชอปปิง และกิจกรรมให้ตรงความต้องการของนักท่องเที่ยว มุ่งกระตุ้นการพำนักระยะยาว กระจายรายได้สู่ชุมชน และสร้างการเติบโตให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวม
ดาวน์โหลดแอปฯ Amazing Thailand โฉมใหม่ ได้ที่ App Store และ Google Play ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://thai.tourismthailand.org