คปท.ยื่นหนังสือร้องผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ ก.ก.ต.กรณีจัดเลือกตั้งไม่สุจริต
นายนิติธร ล้ำเหลือ หรือ ทนายนกเขา นำทีมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของ กกต.ที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กรณีการจัดเลือกตั้ง ไม่ลับ ไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม
นายนิติธร ล้ำเหลือ หรือ ทนายนกเขา นำทีมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของ กกต.ที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กรณีการจัดเลือกตั้ง ไม่ลับ ไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม