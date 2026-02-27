โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 แถลงความคืบหน้า กรณีคนร้ายลอบวางบึ้มปั๊ม ปตท. 3 จุด และสถานีขนส่ง 1 จุด

พันเอก ยุทธนาม เพชรม่วง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า แถลงความคืบหน้าเหตุเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณห้องน้ำสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จำนวน 3 จุด และสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 จุด ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2569 นั้น
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด กระทั่งสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีความคืบหน้าทางคดี ดังนี้
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 จากการบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ 2 ราย คือ นายอามีน (สงวนนามสกุล) และนายมะหะหมัด (สงวนนามสกุล) โดยจากการซักถาม นายอามีน (สงวนนามสกุล) ให้การยอมรับว่า เป็นผู้นำวัตถุระเบิดไปวางไว้ภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. วงเวียนหอนาฬิกา และ ปตท. ปัตตานีคอนกรีต พร้อมให้ข้อมูลว่า นายอาสฮาห์ (สงวนนามสกุล) เป็นผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ในวันเกิดเหตุ
ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เจ้าหน้าที่ได้เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านควนหรัน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และสามารถควบคุมตัว นายอาสฮาห์ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องสงสัยตามหมายพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ไว้ได้
จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ในวันเกิดเหตุมีรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ ตอนเดียว สีเทา ทะเบียน ผพ 7937 สงขลา เข้ามาเกี่ยวข้องในการสนับสนุนการก่อเหตุ โดยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานี และหน่วยงานความมั่นคง ได้ควบคุมตัวนายซุลกิฟลี (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี เจ้าของรถยนต์คันดังกล่าว พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ลงบันทึกประจำวัน ณ สถานีตำรวจภูธรตุยง ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลหนองจิก และส่งเข้าควบคุมตัว เพื่อซักถาม ณ ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการ การซักถาม นายซุลกิฟลี (สงวนนามสกุล) เพิ่มเติมเพื่อหาเบาะแสความเชื่อมโยงในการติดตามตัวผู้ร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
สรุปภาพรวมจากการสืบสวนสอบสวน ณ ปัจจุบันพบผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เบื้องต้น รวม 4 ราย ควบคุมตัวแล้ว 4 ราย, รับสารภาพ 1 ราย, ปฏิเสธ 2 ราย และอยู่ระหว่างการซักถาม 1 ราย
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยืนยันว่า การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอนเป็นไปตามกรอบกฎหมาย และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด พร้อมเร่งรัดสืบสวนสอบสวน ขยายผล และติดตามจับกุมผู้กระทำผิดที่ยังหลบหนีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเบาะแส บุคคลต้องสงสัย หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุและการติดตามตัวผู้ต้องสงสัย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โทร. 1341 หรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ใกล้บ้านท่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง