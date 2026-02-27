xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 11 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 76,900 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.54 น. ครั้งที่ 11 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 76,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 75,900.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 76,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 74,481.08 บาท