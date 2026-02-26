ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ดประชุมความพร้อมงานบุญใหญ่ "บุญผะเหวดร้อยเอ็ด" 6-8 มี.ค.นี้

บรรยากาศการเตรียมงาน บุญผะเหวดร้อยเอ็ด ปี 2569 วันนี้ (26 ก.พ.) เป็นไปอย่างคึกคัก โดยนายชัชวาลย์ เบญจศิริวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการสร้างสีสันรับประเพณีฮีต 12 คอง 14 ด้วยการแต่งกายในธีม มหาเวสสันดรชาดก เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอย่างเต็มรูปแบบ เปิดประเด็นสุดอลังการถึงความพร้อมการจัดงาน ที่ได้สะท้อนถึงความตั้งใจผลักดันประเพณีสำคัญของท้องถิ่น ให้ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรี ไม่เพียงเท่านั้น บรรดาหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งนายอำเภอ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และสาธารณสุขจังหวัด ต่างพร้อมใจกันแต่งกายเข้าธีมอย่างจัดเต็ม ไม่มีใครยอมน้อยหน้า สร้างบรรยากาศการประชุมที่ทั้งจริงจังและเปี่ยมด้วยสีสัน
สำหรับงาน บุญผะเหวดร้อยเอ็ด เป็นประเพณีอีสาน ตามฮีต 12 คอง 14 ซึ่งถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2569 โดยภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ ขบวนแห่พระเวสสันดรชาดก การฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สะท้อนอัตลักษณ์อีสานอย่างงดงาม ที่เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนตื่นตัวเข้าร่วมกิจกรรมและสามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสประเพณีอันดีงามในครั้งนี้
