ข่าวจริง! NARIT รับสัญญาณแรกดาวเทียม KNACKSAT-2 สำเร็จ หลังปล่อยสู่อวกาศ

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง NARIT สามารถรับสัญญาณแรกของดาวเทียม KNACKSAT-2 ได้สำเร็จ หลังปล่อยสู่อวกาศนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พบว่า เป็นข้อมูลจริง
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า NARIT สามารถรับสัญญาณแรกของดาวเทียม KNACKSAT-2 ได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 หลังดาวเทียมถูกปล่อยจากสถานีอวกาศนานาชาติ โดยสัญญาณที่รับได้เป็นข้อมูล Telemetry ซึ่งใช้ตรวจสอบสถานะภายในดาวเทียม เช่น ระบบพลังงาน แบตเตอรี่ และโซลาร์เซลล์ พบว่าระบบพลังงานเริ่มกลับมาทำงานแล้ว ต่อมาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ สามารถรับสัญญาณเพิ่ม รวมเป็น 14 ชุด และมีสัญญาณตอบกลับจากการสั่งการ (Telecommand) แสดงให้เห็นว่าดาวเทียมมีแนวโน้มฟื้นตัวและยังสื่อสารกับภาคพื้นดินได้
ภารกิจหลักควบคุมโดยทีม KNACKSAT-2 จาก มจพ. ขณะที่ NARIT ทำหน้าที่สถานีภาคพื้นดินในการติดตามและรับสัญญาณเพื่อตรวจสอบสุขภาพของดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง
