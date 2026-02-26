ศจร.ตร.พัฒนางานระบบ PRS ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้ตรงจุด-มีประสิทธิภาพ

พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุทางถนน และความปลอดภัยของประชาชน ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศจร.ตร.) จึงได้พัฒนาและใช้งานระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน Police Road Safety (PRS) เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก นำไปใช้กำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุให้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ สถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนปี 2568 จากระบบ PRS พบว่า อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น 20,967 ครั้ง ลดลงจากปีก่อนกว่า 11% ผู้เสียชีวิต 11,779 ราย ลดลงกว่า 15% และผู้บาดเจ็บ 12,182 ราย ลดลงกว่า 20% สะท้อนผลจากการทำงานเชิงรุกของตำรวจจราจรทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุยังคงเป็นการขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด รองลงมาคือการตัดหน้ากระชั้นชิด ง่วงหลับใน ขับจี้ท้าย และเมาสุรา ขณะที่ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์
