กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตแล้ว 396 เขต

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตทั้ง 396 เขตเลือกตั้ง ตามที่สำนักงานเสนอหลังได้รับรายงานผลการตรวจสอบ และรับฟังรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้งแล้วว่าว่า การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม ซึ่งการประกาศรับรองผลดังกล่าวไม่ตัดอำนาจ กกต.ในการสืบสวนสอบสวนเรื่องร้องเรียน และร้องทุจริตในภายหลัง โดยในวันพรุ่งนี้ (26 ก.พ.) จะมี สส.ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา สามารถติดต่อรับใบรับรอง สส.ได้ที่ห้องประชุม 201 อาคารบี ชั้น 2 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป เพื่อนำไปรายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ส่วนการรับรอง สส.บัญชีรายชื่อ 100 คน คาดว่าจะประกาศรับรองได้ ภายในต้นเดือน มี.ค. หลังจากนั้นภายใน 15 วัน หลังประกาศรับรอง สส.จะมีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกประธานรัฐสภา