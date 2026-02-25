xs
xsm
sm
md
lg

นิด้ามีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 26 -27 ก.พ. แนะเลี่ยงเส้นทางโดยรอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่ 26 -27 ก.พ.69 มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.พ.69 ซ้อมใหญ่
วันศุกร์ที่ 27 ก.พ.69 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ทั้งนี้ แนะนำผู้ใช้รถใช้ถนนเลี่ยงเส้นทางโดยรอบหากไม่จำเป็น