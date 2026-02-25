xs
xsm
sm
md
lg

'นิพิฏฐ์'ชี้ ปชช.รังเกียจนักการเมืองเข้าไปแล้วโกงทุจริต แต่..เวลาเลือก ปชช.ไม่เคยเลือกคนจน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ประชาชนรังเกียจนักการเมือง หาว่าเข้าไปแล้วโกง ทุจริต ร่ำรวยกันทุกคน แต่..เวลาเลือกประชาชนไม่เคยเลือกคนจน