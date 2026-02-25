ยธ.เตือนร้านค้าไม่ติดป้ายราคา -ขายสินค้าแพงเกินจริง เสี่ยงถูกปรับ จำคุก

เพจกระทรวงยุติธรรม โพสต์ระบุว่า กฎหมายน่ารู้ ตอนร้านค้าไม่ติดป้ายราคา ขายสินค้าแพงเกินจริง เสี่ยงถูกปรับ จำคุก
ผู้จำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ให้บริการรับฝากของบริการรถเข็นสัมภาระ ต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างชัดเจน
กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า ทำให้ราคาสินค้าหรือบริการสูง หรือต่ำเกินสมควร หรือทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาสินค้าและบริการ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิด การจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร หรือจำหน่ายในราคาไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูล : พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 40 มาตรา 41