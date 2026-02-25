เตือนไทยตอนบนระวังพายุฤดูร้อน 23-25 ก.พ.

เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า ในช่วงวันที่ 23–25 ก.พ. 69 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รวมทั้งปริมณฑลและภาคตะวันออก จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป
โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
พบแห็นน้ำท่วมขังแจ้ง Traffy fondue / ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม
0 2248 5115 / สายด่วน กทม. 1555