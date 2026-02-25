ผบ.พัน.ร.12 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าอ.กันทรลักษ์ กำชับกำลังพลเฝ้าระวังเข้มงวด

พ.ท.จตุพล นิยมปัทมะ ผบ.พัน.ร.12 / ผบ.ร.3 พัน.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ไฟป่าในบริเวณพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อประเมินสถานการณ์และวางมาตรการป้องกันผลกระทบตามแนวชายแดน ในการนี้ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับสถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร เพื่อระดมกำลังและยุทโธปกรณ์เข้าแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ซึ่งจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันสามารถควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผบ.พัน.ร.12 ได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล พร้อมทั้งกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำซ้อน รวมถึงรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างสูงสุด