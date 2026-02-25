"เทพไท"ชี้ กกต.ไม่ควรเร่งรับรอง ส.ส.ตอนนี้ แนะรอผู้ตรวจการแผ่นดิน -ศาล รธน.วินิจฉัยก่อน

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า กกต.ปล่อยผีนักซื้อเสียงอีกแล้ว
มีกระแสข่าวแพร่สะพัดว่า คณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต. จะประกาศรับรอง ส.ส.ระบบเขต และ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อจำนวน 95% เป็นอย่างน้อย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 และในขณะเดียวกันสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เตรียมพร้อมรับการรายงานตัวของส.ส.ระบบเขตและ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ในวันที่ 26 และ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่สอดรับหรือสอดคล้องกัน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คงจะได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือกกต.มาก่อนแล้วว่า จะมีการประกาศรับรองส.ส.ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้แน่นอน
จึงอยากตั้งข้อสังเกตว่า ทำไมคณะกรรมการเลือกตั้ง จึงรีบร้อนหรือกระตือรือร้น ที่จะรับรองผลการเลือกตั้ง หรือรับรอง ส.ส.แบบลุกลี้ลุกลน ในขณะที่การนับคะแนน ยังต้องมีการนับใหม่ในบางจังหวัด ในบางเขต และล่าสุด กกต.ประกาศให้มีการนับคะแนนใหม่ใน 5 จังหวัด ในขณะที่บัตรเขย่งยังไม่ลงตัว ยังไม่มีข้อยุติว่า จะจบลงอย่างไร รวมไปถึงกรณีการพิมพ์คิวอาร์โค้ด หรือบาร์โค้ดที่พิมพ์ลงในบัตรเลือกตั้งว่า จะจบอย่างไร เป็นความถูกต้องหรือไม่
จนขณะนี้ได้มีความเคลื่อนไหวจากหลายองค์กร หลายภาคส่วน เข้ามาตรวจสอบการทำงานของ กกต.ว่า ได้จัดการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ ได้มีการยื่นคำร้องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อนำเรื่องการจัดการเลือกตั้งของเป็นโมฆะหรือไม่ ส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่า การเลือกตั้งที่ผ่านมาชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 หรือไม่ ถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า การเลือกตั้งขัดต่อรัฐธรรมนูญ และทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ก็จะต้องเลือกตั้งใหม่
การลุกลี้ลุกลนรับรอง ส.ส. 95% เป็นอย่างน้อย ถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ต้องเลือกตั้งใหม่ การรับรอง ส.ส.ไปล่วงหน้า ถ้าหากว่ามีการกระทำใดที่กระทำลงไป หรือมีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ทาง กกต.จะรับผิดชอบหรือไม่ ว่าเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ กกต.ไม่ควรจะรีบเร่งรับรอง ส.ส.ในตอนนี้ น่าจะรอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน และศาลรัฐธรรมนูญ ได้ทำหน้าที่วินิจฉัยการเลือกตั้งที่ผ่านมา ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 หรือไม่ หรือการเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่ เพราะกกต.ยังมีเวลาจะรับรองส.ส.ได้อีก จึงไม่จำเป็นต้องรีบเร่ง และรีบร้อนใดๆ ทั้งสิ้น
ขอนำเรื่องนี้ฝากไปยัง กกต.ว่า อย่าด่วนรับรองแบบปล่อยผี เหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 ที่ กกต. ประกาศรับรองส.ส. ทั้งหมดแบบเหมาเข่ง ได้ให้เหตุผลว่า จะสอยภายในหนึ่งปี ในที่สุดเมื่อครบหนึ่งปี ก็ไม่สามารถให้ใบแดงคนซื้อเสียงได้เลยแม้แต่คนเดียว จึงทำให้นักซื้อเสียงย่ามใจ ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ถ้าหากปล่อยให้นักเลือกตั้งที่ซื้อเสียงเข้าสภาแบบปล่อยผี แบบเหมาเข่งแบบนี้อีก จะทำให้คนเหล่านี้ย่ามใจ ทำให้การซื้อเสียงมีเพิ่มมากขึ้น เพราะการซื้อเสียงไปแล้วมีหลักประกันว่า อย่างน้อยหนึ่งปีได้มีการปฎิบัติหน้าที่ในฐานะส.ส.แน่นอน และเมื่อได้รับการเลือกตั้งแล้ว แม้ว่าจะถูกร้องเรียน ก็สามารถวิ่งเต้นล็อบบี้ หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รอดพ้นจากการกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้งได้
จึงทำให้เห็นว่า นักซื้อเสียง นักเลือกตั้งส่วนใหญ่ไม่กลัว ตราบใดที่กกต.จับกุมคนซื้อเสียงไม่ได้เลย ก็เป็นโอกาสของนักซื้อเสียง และจะมีนักซื้อเสียงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะทำให้วัฏจักรการเมืองไทย กลายเป็นวงจรอุบาทว์ทางการเมืองไม่มีที่สิ้นสุด