ทอ.เปิดเส้นทางช่วยคลายรถติดช่วงเวลาเร่งด่วน

กองทัพอากาศเปิดเส้นทางช่วยคลายรถติดช่วงเวลาเร่งด่วน อำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้เส้นทางผ่านพื้นที่กองทัพอากาศ จากช่องทาง ทอ.1 (ถนนธูปะเตมีย์ – สะพานกลับรถช่องทาง ทอ.1) ไปยังช่องทาง ทอ.2 (แยก คปอ.)
เปิดให้สัญจรในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยไม่ต้องใช้บัตรยานพาหนะผ่านเข้า–ออกกองทัพอากาศ
เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด อันเนื่องมาจากการปิดเบี่ยงการจราจรบน #ถนนลำลูกกา เพื่อดำเนินการซ่อมแซมสะพานคลอง 2 และคลอง 3 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางในบริเวณดังกล่าว
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางทุกท่าน
- ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
- ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำจุด